موسيماني يُعطي تعليماته الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الوداد

أنهى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المحاضرة الأخيرة للاعبي الفريق الأحمر استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقام المدير الفني الجنوب إفريقي بمنح اللاعبين التعليمات الأخيرة والتأكيد على مهام كل لاعب في المباراة كما قام خلال المحاضرة بإعلان التشكيل الذي سيخوض به مباراة الليلة.





ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهدفين دون رد سجلهما محمد مجدي "أفشة" وعلي معلول.



