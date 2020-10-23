مباراة الأهلي والوداد اليوم الجمعة.. القنوات الناقلة والموعد

يحل فريق الوداد المغربي اليوم الجمعة ضيفاً على الأهلي في لقاء إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة الأهلي والوداد





ستنطلق المباراة مع دقات التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب.





القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد





المباراة ستنقل حصرياً عبر قناة beIN sprots HD 7 بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي كما ستنقلها بشكل مفتوح قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي .





قناة مفتوحة تذيع لقاء الأهلي والوداد





ستنقل المباراة بدون تشفير فضائياً عبر قناة “أرينا سبورت” عبر القمر الصناعي “Hellas SAT 39°E”، وهو قريب للغاية من قمر “الهوت بيرد”، ويبعد عنه 3 سم وفقا لوضع الطبق “الدش” الذي يقوم بالتقاط إشارات الأقمار الصناعية، وتردد القناة هو 11135 القطبية: رأسى V الترميز: 30000.





حكم المباراة





سيقود المباراة تحكيمياً الحكم الجنوب أفريقي فيتكور جوميز بينما سيكون الجزائري مصطفى غربال حكماً للفيديو.





تاريخ المواجهات





مباراة الليلة هى العاشرة في تاريخ لقاءات الفريقين حيث فاز الأهلي في 3 مباريات بينما فاز الوداد في أثنين وتعادلاً في 4 مباريات وذلك في المواجهات التسع السابقة.





نتيجة مباراة الذهاب





فاز الأهلي في الدار البيضاء بثنائية نظيفة سجلها كل من محمد مجدي “أفشة” في الدقيقة الثالثة ثم التونسي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 62.





تشيكل الأهلي المتوقع لمباراة الوداد





في حراسة المرمي: محمد الشناوي





الدفاع: أحمد فتحي – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم -محمد هاني





الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي.





الهجوم: أفشة – الشحات – أجايي.





تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة الأهلي





حراسة المرمي: أحمد رضا التكناوتي





الدفاع: أيوب العملود – شيخ كومارا – إبراهيم نجم الدين – أوك.





الوسط: يحيى جبران – حمزة أسرير – صلاح الدين السعيدي – وليد الكرتي – إسماعيل الحداد





الهجوم: كازادي كاسينجو.





فرص الفريقين



