"هواوي": مصر محور رئيسي بخطط الشركة المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا













عقدت شركة هواوي تكنولوجيز مصر، جلسة نقاشية عن النموذج العالمي في التحول الرقمي لخلق نمو مستدام، وتسليط الضوء حول جهود الحكومة المصرية نحو تحقيق هذا التحول في قطاعات مختلفة أهمها التعليم، والصحة، والنقل، بالإضافة الى تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. حضر الحدث لفيف من إدارة شركة هواوي تكنولوجيز مصر وعلى رأسهمالسيدمايكل لي،رئيس مجموعة المؤسسات بهواوى شمال أفريقيا والمهندسمدحت محمود،مدير الحلول الرأسية بشركة هواوي تكنولوجيز.









خلال الحدث تم مناقشة عدة مواضيع هامة عن أهمية التحول الرقمي، حيث بدء بالتركيز على التحول التكنولوجي العميق الذي يجتاح العالم، ويؤثر بشكل فعال على الحياة العملية والشخصية خاصا بعد الجائحة العالمية. كما تم التأكيد على ان الشركات الان تقوم بدمج الاتصال، والسحابة، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI) ، في العمليات الأساسية وأنظمة الإدارة، بهدف تعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية. بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الى تلعبه هواوي في تعزيز كافة التطورات، والتكنولوجيات المستخدمة مما يعكس النمو الفكري المبتكر، والإبداعي لمواكبة التطورات العصرية السريعة التي نشهدها اليوم.









وفي هذا الإطار علق مايكل لي، رئيس مجموعة المؤسسات بهواوى شمال أفريقيا قائلا: "نؤمن أن مصر هي إحدى الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتتمتع ببنية تحتية متميزة وتعمل على تحويل اقتصادها رقميًا؛ ومن هنا جاء الحافز لتنشيط الدور التنموي في كافة المجالات،بما ينعكس إيجابياً على النمو الاقتصادي،ويحسنويسهل في معاملات الحياة اليومية للمجتمع المصري. فلقد ركزت جميع المبادرات الحكومية علىتعزيز وتطوير البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،كما تعمل على ترسيخ ثقافة الرقمنة في المجتمع."





وأضاف: "إن اعمال شركة هواوي في مصر تعد محور رئيسي في خطط اعمال الشركة المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ونحن نؤكد على التزامنا في السوق المصري، حيث نعمل على تقديم حلول تكنولوجية متقدمة تهدف إلى تمكين الشركات والمؤسسات في كافة القطاعات والصناعات لدعم التحول الرقمي. فإن التعاون الوثيق بيننا وبين المؤسسات الحكومية والخاصة ستمكننا من تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأيضا الخروج بنماذج أعمال جديدة يحتذى بها عالمياً، مما يعزز النمو الاقتصادي في المنطقة."





وتعد هواوي ليست فقط من الداعمينللتحول الرقمي ولكنها أيضًا ممارس إيجابي وتقدم حلول سريعة وذكية في هذا المجال. فإن شركة هواوي تهدف إلى بناء نظام بيئي مفتوح، وتعاوني مشترك مع مجموعة كاملة من حلول الـWi-Fi التي تضمن تغطية شاملة في ظل سيناريوهات مختلفة حتى تتمكن الشركات من البقاء في تواصل مستمر، وفي صدارة مواجهة أي تغييرات وتطورات جديدة. كما تسعى





مجموعة المؤسسات بهواوي إلى تحديثمفهوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال اعتماد تقنيات رائدة مثل الحوسبة، الذكاء الاصطناعي (AI)،وميكنة العمليات، والمدن الذكية، والروبوتات، وإنترنت الأشياء،وغيرها من الحلول التكنولوجية الى تقود التحول الرقمى.



