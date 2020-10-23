موعد نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين بيراميدز ونهضة بركان

يستضيف المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله مساء الأحد 25 أكتوبر، مواجهة قوية تجمع بين فريقي، بيراميدز ونهضة بركان المغربي، في المباراة النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.









ويسعى فريق بيراميدز للحصول على أول ألقابه على الإطلاق، بالتتويج بقلب الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان، وصيف النسخة الماضية.









على الجانب الآخر، يريد نهضة بركان تعويض إخفاق النسخة الماضية، حين خسر أمام فريق مصري آخر، وهو نادي الزمالك، العام الماضي.









وتأهل نهضة بركان للمباراة النهائية، بعد تفوقه على شقيقه حسنية أغاير، بينما عبر بيراميدز فريق حوريا كوناكري الغيني.









ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت جرينتش، وهي مذاعة عبر قناة بي إن سبورتس HD7.