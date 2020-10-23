كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1400 حالة مرضية ببني سويف (صور)

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتبين من التقرير الذي يعرض على المحافظ في هذا المجال، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية العلالمة شرق النيل مركز بني سويف"على مدار يومي الأربعاء والخميس21 و22 أكتوبر 2020"مكونة من 10 تخصصات "الباطنة،الصدر،الأطفال والعظام، الأسنان،النساء،الرمد،الأسنان،الجلدية وتنظيم الأسرة" وفي ظل إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على1431 مواطنا،ومعمل دم 97،ومعمل طفيليات 42، وحالات الأشعة 17،وموجات فوق صوتية 55،وعدد 7قرارات علاج على نفقة دولة، فيما تم تحويل عدد 36 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية توعوية وصحية لـ126 عن الأمراض المعدية شملت موضوعات "الالتهاب الكبدي الفيروسي،فيروس كورونا،السعار-أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية" والأمراض غير المعدية "الضغط، السكر والسمنة"، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية ونظافة المنزل،التغذية السليمة للحوامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة" فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ120 مواطن.

من جانبه أوضح الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة أن هذه القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدي محمد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية وكـل من:الدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1400 حالة مرضية ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1400 حالة مرضية ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1400 حالة مرضية ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1400 حالة مرضية ببني سويف (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ بني سويف جامعة بني سويف بني سويف انتخابات النواب 2020

أخبار تهمك

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ يوم

أنباء سارة للأهلي بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 17 ساعة

حجة البليد.. أردوغان يهاجم وقف إطلاق النار في ليبيا ويصفه بـ "الضعيف"

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ يوم

بديل أجايي صداع في رأس موسيماني قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 7 ساعات

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 13 ساعة

موعد نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين بيراميدز ونهضة بركان

منذ ساعة و 15 دقيقة

شاهد.. هل يؤثر خط البترول الإماراتي الإسرائيلي على قناة السويس؟

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يفكر في تقديم شكوى للفيفا ضد الاتحاد الأفريقي

منذ ساعة الا ربع

المصري يضع شروطه للموافقة على رحيل محمود وادي إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ يوم

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف: الكشف على 974 مواطن بقرية الحرية ضمن قوافل وزارة الصحة الطبية

فحص 1527 حالة مرضية مجانًأ في قافلة طبية ببني سويف

قافلة طبية تفحص 1611 حالة مرضية بقرية "ميانة" ببني سويف (صور)

حياة كريمة.. قافلة طبية تفحص 1600 مريضًا بالمجان في بني سويف (صور)

ندوات تثقيفية في بني سويف للتوعية بـ"الكورونا" (صور)

كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 784 حالة مرضية ببني سويف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

01:34 م

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا

02:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»