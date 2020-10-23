كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1400 حالة مرضية ببني سويف (صور)

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وتبين من التقرير الذي يعرض على المحافظ في هذا المجال، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية العلالمة شرق النيل مركز بني سويف"على مدار يومي الأربعاء والخميس21 و22 أكتوبر 2020"مكونة من 10 تخصصات "الباطنة،الصدر،الأطفال والعظام، الأسنان،النساء،الرمد،الأسنان،الجلدية وتنظيم الأسرة" وفي ظل إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على1431 مواطنا،ومعمل دم 97،ومعمل طفيليات 42، وحالات الأشعة 17،وموجات فوق صوتية 55،وعدد 7قرارات علاج على نفقة دولة، فيما تم تحويل عدد 36 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.





كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية توعوية وصحية لـ126 عن الأمراض المعدية شملت موضوعات "الالتهاب الكبدي الفيروسي،فيروس كورونا،السعار-أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية" والأمراض غير المعدية "الضغط، السكر والسمنة"، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية ونظافة المنزل،التغذية السليمة للحوامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة" فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ120 مواطن.



