قطاع "العقارات "يتصدر القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:58 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن قطاع العقارات تصدر أنشط القطاعات تداولاً خلال الأسبوع المنقضي بقيم تعاملات قدرها 1.15 مليار جنيه أعقبه قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية بقيمة 633.7 مليون جنيه.

وجاء في الترتيب الثالث قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة 596.1 مليون جنيه ، ثم قطاع موارد أساسية بقيمة 452.1 مليون جنيه ، ثم قطاع منسوجات وسلع معمرة بقيمة 375.2 مليون جنيه.

وذكر التقرير الأسبوعي أن قطاع المرافق تزيل القائمة بتداولات هزيلة بلغت 1.76 مليون جنيه فقط.

وشهدت مؤشرات البورصة انخفاضات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والأجانب.

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