



خطوات التحقق العنوان الوطني للأفراد 1442 عبر منصة أبشر | طريقة التسجيل وتغيير العنوان السكني





كيفية التحقق من العنوان الوطني ومعرفة الرمز البريدي، من أهم الخدمات التي يتساءل عنها المواطنين في المملكة العربية السعودية، خاصة مع الانتقال من سكن إلى آخر وتغير العنوان الوطني الخاص بالبريد، من أجل الاستفادة من خدمات البريد الإلكترونية على سبيل المثال “إرسال الطرود والحولات المالية، وأيضا شراء السلع والمنتجات إلكترونيا وتوصيل طلبات عمليات الشحن في أسرع وقت، لذا يبحث دائما المواطنين والمقيمين في السعودية عن طريقة تسجيل العنوان الوطني والاستعلام برقم الهوية، وكذلك إدارة العنوان المسجل وإضافة أفراد الأسرة له وتحديثه.





التحقق من العنوان الوطني

يقدم البريد السعودي خدمه لعملائه من أجل التحقق من عنوانهم الوطني وتحديثه إضافة أفراد له بين الحين والآخر، وذلك من أجل تحقيق أعلى استفادة من جميع الخدمات المطورة الإلكترونية، ومن خلال الخدمة يستطيع العميل إدارة عنوانهم الوطني المسجل الاستفادة من الأمور التالية:





- تحديث العنوان الوطني، وفقا لمحل الإقامة الجديد.

- الاستعلام عن تفاصيل العنوان الوطني.

- إضافة أفراد من الأسرة.





وبين الحين والآخر تشدد إدارة البريد على عملائها بضرورة تحديث بياناتهم من أجل الاستفادة من خدمات التحويل الرقمي في المملكة، فضلا عن التسوق الإلكتروني وخدمات البريد والشحن والطرود، وقدمت الهيئة فيديو تعريفي للخدمة.



