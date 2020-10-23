انتخابات مجلس النواب | 3 طرق للاستعلام عن لجنتك الانتخابية ومعرفة رقمك في كشوف الانتخابات
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:31 م
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انتخابات مجلس النواب | 3 طرق للاستعلام عن لجنتك الانتخابية ومعرفة رقمك في كشوف الانتخابات
انتخابات مجلس النواب | حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم طرق الاستعلام عن لجنتك ومعرفة رقمك في الكشوف وكافة بياناتك الانتخابية عن طريق الرقم القومي.
الاستعلام عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
تتوافر 3 طرق للاستعلام عن لجنتك ومعرفة رقمك في الكشوف وكافة بياناتك الانتخابية عن طريق الرقم القومي، الطريقة الأولى من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، الطريقة الثانية إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151، الطريقة الثالثة الاتصال على الخط الساخن 141 عبر أي خطوط أرضية أو محمولة.
الاستعلام عن لجنتك الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات
- الدخول إلى موقع للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك عبر الضغط هنــــــــــــــا
- ستظهر صفحة وضع الـ 14 رقم المدون علي بطاقة الرقم القومي والضغط علي الاستعلام.
- تظهر صفحة أخري بها قائمة بلجنتك الانتخابية ورقمك في الكشوف وكافة بياناتك.
موعد انتخابات مجلس النواب 2020
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات اجراء انتخابات مجلس النواب المصري 2020 على مرحلتين، المرحلة الأولى مقسمة على 14 محافظة بالنظام الفردي، و11 محافظة في نظام القائمة، وتجرى خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.
وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة بالنظام الفردي و 6 محافظات في نظام القائمة.
انتخابات مجلس النواب | 3 طرق للاستعلام عن لجنتك الانتخابية ومعرفة رقمك في كشوف الانتخابات
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