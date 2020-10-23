القوات البحرية المصرية تنقذ مركبا يرفع العلم التركي

نجحت القوات البحرية المصرية، في إنقاذ أحد المراكب التي ترفع العلم التركى في عمق البحر الأبيض المتوسط بعد إصداره إشارة استغاثة الساعة الثانية عشر ظهر أمس تفيد بحدوث عطل فني مفاجيء به على بعد 270 كم شمال مدينة سيدى براني.



