القوات البحرية المصرية تنقذ مركبا يرفع العلم التركي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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نجحت القوات البحرية المصرية، في إنقاذ أحد المراكب التي ترفع العلم التركى في عمق البحر الأبيض المتوسط بعد إصداره إشارة استغاثة الساعة الثانية عشر ظهر أمس تفيد بحدوث عطل فني مفاجيء به على بعد 270 كم شمال مدينة سيدى براني.

وعلى الفور صدرت الأوامر بدفع الفرقاطة المصرية "الظافر" لموقع الحدث، وتم نقل جميع الركاب على متن الفرقاطة المصرية بإجمالي 57 شخصا ( 48 رجل – 6 سيدات – 3 أطفال ) من جنسيات مختلفة ( 31 عراقي – 23 إيراني – 2 تركي – 1 مصري ) مع سحب المركب العاطلة ورسوها صباح اليوم على رصيف قاعدة 3 يوليو البحرية بجرجوب، وتم تقديم العلاج الطبي اللازم وكافة الإحتياجات الإدارية لجميع الركاب وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بواسطة السلطات المختصة.

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