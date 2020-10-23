ضبط 4290 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
دالياعادل
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4290) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1702) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(203) مخالفة السير بدون تراخيص.
(10) دراجة نارية مخالفة.
(20) مخالفة شروط الترخيص.
(26) مخالفة موقف عشوائى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.


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