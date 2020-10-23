حصاد البورصة .. "الأجانب" و"العرب" يسجلون مبيعات تصل لـ 161.3 مليون جنيه هذا الأسبوع

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن تعاملات المصريين قد إستحوذت علي نسبة 85.8 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.6 %و العرب على 5.6 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 84.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 76.9 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 75.3 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد

استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 18.1 %و سجل العرب 6.6 %و قد سجل الأجانب صافي بيع

بنحو 12.813.7 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1.079.3مليون جنيه و ذلك على الأسهم

المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 10987.43 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.22% ليغلق عند مستوى 1820.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاً بنحو 7.68% مغلقًا عند مستوى 2692.53 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 3.64% مغلقًا عند مستوى 12754.62 نقطة



