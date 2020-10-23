حصاد البورصة .. "الأجانب" و"العرب" يسجلون مبيعات تصل لـ 161.3 مليون جنيه هذا الأسبوع

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:03 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن تعاملات المصريين  قد إستحوذت علي نسبة 85.8 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.6 %و العرب على 5.6 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 84.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 76.9 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 75.3 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد
استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 18.1 %و سجل العرب 6.6 %و قد سجل الأجانب صافي بيع
بنحو 12.813.7  مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1.079.3مليون جنيه و ذلك على الأسهم
المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 10987.43 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.22% ليغلق عند مستوى 1820.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاً بنحو 7.68% مغلقًا عند مستوى 2692.53 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 3.64% مغلقًا عند مستوى 12754.62 نقطة

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