التمثيل التجاري يستقبل وفد من كبريات الشركات الروسية لبحث التعاون بين البلدين

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:49 ص
التمثي التجاري الدولي
التمثي التجاري الدولي
احمد الشيخ
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استضاف جهاز التمثيل التجاري تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها أحمد مغاوري وكيل أول الوزارة ورئيس الجهاز مع  فاسيلي اوسماكوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي والوفد المرافق له والذي ضم ممثلي كبرى الشركات الروسية المتعاونة مع مصر في مجالات توريد عربات السكك الحديدية والنفط والغاز وكذا التطوير الصناعي، حضر اللقاء مسئولي المكتب التجاري الروسي بالقاهرة . 

وقال مغاوري ان هذه الزيارة تأتي في اطار جلسة المباحثات التي عقدتها  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع السفير الروسي بالقاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي والتي تم خلالها الاتفاق على زيارة الوفد الروسي للقاهرة

واشار الى ان الاجتماع قد تناول بحث موضوعات التعاون المشترك بين البلدين خاصة في ظل الاعداد لعقد الدورة الثالثة عشر من اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة والمقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة الروسية موسكو، حيث تغطى اعمال اللجنة كافة موضوعات التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، مؤكداً حرص الجانبين على الخروج بنتائج مثمرة وخطة عمل واضحة لتعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة

ولفت مغاوري الى ان انشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر تصدر جلسة المباحثات حيث تعد هذه المنطقة والمقرر انشاؤها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نواة لجذب استثمارات روسية ضخمة تستغل موقع مصر كمحور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية الى مختلف الاسواق العالمية وبصفة خاصة السوق الافريقي

ونوه رئيس جهاز التمثيل التجاري الى انه تم ايضاً خلال المباحثات التأكيد على اهمية الانتهاء من المفاوضات الجارية بين مصر ودول تجمع الاتحاد الاوراسي والتي تضم الى جانب روسيا كل من بيلاروسيا وارمينيا وكازاخستان وقيرغيرستان بهدف التوصل الى اتفاق تجارة حرة يسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، فضلاً عن اهمية تضافر جهود مسئولي البلدين لتذليل المعوقات التي تقف حائلاً أمام انسياب حركة التجارة ومن بينها تسجيل بعض المنتجات ومنها الالبان والاسماك المصرية

ومن جانبه اشار  فاسيلي اوسماكوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي ان زيارته لمصر على رأس وفد من كبريات الشركات الروسية يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه روسيا لمصر باعتبارها احد اهم الشركاء الاستراتيجيين لروسيا بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا، لافتاً الى ان هناك العديد من الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة

ولفت اوسماكوف الى ان الجانب الروسي قام بتوريد 103 عربة قطار حتى الان وذلك في اطار تنفيذ صفقة الـ 1300 عربة قطار لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية من خلال تحالف الشركات الروسية المجرية بهدف المساهمة في تطوير شبكة السكك الحديدية المصرية

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