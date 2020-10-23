الليلة..انطلاق مهرجان الجونة السينمائى تحت شعار "الإنسان والحلم"

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


ينطلق اليوم أولى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ4 والتي تحمل شعار "الإنسان والحلم"، ويُعرض في ليلة الافتتاح فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والفيلم تم عرضه لأول مرة في مهرجان فينسيا بعدما تم عرضه فى قسم آفاق، كما حصل بطل الفيلم يحيى مهايني على جائزة أفضل ممثل، وفاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعي.


فيلم "الرجل الذى باع ظهره" سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.

ويرصد الفيلم رحلة الشاب السوري، سام علي، المهاجر إلى لبنان، هربًا من الحرب السائدة فى سوريا، ويُقابل في أحد المعارض الفنية، بالفنان الأشهر، في مجال الفن المعاصر "جيفرى غودفرا"، ويتوصلا لاتفاق غريب من نوعه، بحيث يرسم على ظهر "سام" جاعلاً منه عملاً فنيًا حيا، مقابل حصوله على فيزا للسفر، لكي يتمكن من لقاء حبيبته فى بلجيكا، ويحقق العمل الفني المرسوم على ظهره شهرة كبيرة، ويقدر بمبالغ خيالية في مزادات سوق الفن، فيثير لعاب تجار التحف الفنية، وسخط ناشطي حقوق الإنسان، فيجد "سام" نفسه في مأزق، يحاول الخروج منه واستعادة حبيبته.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان حضور عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، نضال الشافعى، محمد جمعة، عمر السعيد.

ويحرص المهرجان على تقديم دورة آمنة، حيث من المقرر أن يلتزموا بإجراءات السلامة والأمان والتباعد الاجتماعي لعدم تفشي فيروس كورونا، كما يقوم المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان،
كما يُختبر جميع الضيوف الأجانب ويُمنحوا شهادة اختبار مسحة بي سي أر عند المغادرة مجانًا، ويوفر المهرجان لكل العاملين سوائل جل التعقيم والأقنعة، ويلزم المهرجان باستخدام الأقنعة في جميع المناطق المغلقة وعند الوقوف في طوابير أو عند التحرك في منطقة مزدحمة ويعتمد مهرجان الجونة فحص درجة الحرارة في الموقع عند المداخل ويُمنع دخول الأشخاص الذين تزيد درجة حرارة أجسامهم عن 37.8 درجة مئوية ويُنقلوا على الفور إلى العيادة المتنقلة أو مستشفى الجونة إذا ظهرت عليهم أعراض أخرى.


أخبار تهمك

أنباء سارة للأهلي بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 12 ساعة

"جزء من الزي المدرسي".. تفاصيل إجبار معلمة لطالبة على ارتداء الحجاب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

المصري يضع شروطه للموافقة على رحيل محمود وادي إلى الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أمطار على القاهرة.. وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ يوم

شاهد.. هل يؤثر خط البترول الإماراتي الإسرائيلي على قناة السويس؟

منذ حوالي 5 ساعات

بديل أجايي صداع في رأس موسيماني قبل مواجهة الوداد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ يومين

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ يوم

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ يوم

معلول صداع فى رأس الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

03:56 ص

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

شاهد.. هل يؤثر خط البترول الإماراتي الإسرائيلي على قناة السويس؟

07:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»