الليلة..انطلاق مهرجان الجونة السينمائى تحت شعار "الإنسان والحلم"

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ينطلق اليوم أولى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ4 والتي تحمل شعار "الإنسان والحلم"، ويُعرض في ليلة الافتتاح فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والفيلم تم عرضه لأول مرة في مهرجان فينسيا بعدما تم عرضه فى قسم آفاق، كما حصل بطل الفيلم يحيى مهايني على جائزة أفضل ممثل، وفاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعي.





فيلم "الرجل الذى باع ظهره" سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.



ويرصد الفيلم رحلة الشاب السوري، سام علي، المهاجر إلى لبنان، هربًا من الحرب السائدة فى سوريا، ويُقابل في أحد المعارض الفنية، بالفنان الأشهر، في مجال الفن المعاصر "جيفرى غودفرا"، ويتوصلا لاتفاق غريب من نوعه، بحيث يرسم على ظهر "سام" جاعلاً منه عملاً فنيًا حيا، مقابل حصوله على فيزا للسفر، لكي يتمكن من لقاء حبيبته فى بلجيكا، ويحقق العمل الفني المرسوم على ظهره شهرة كبيرة، ويقدر بمبالغ خيالية في مزادات سوق الفن، فيثير لعاب تجار التحف الفنية، وسخط ناشطي حقوق الإنسان، فيجد "سام" نفسه في مأزق، يحاول الخروج منه واستعادة حبيبته.



ومن المقرر أن يشهد المهرجان حضور عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، نضال الشافعى، محمد جمعة، عمر السعيد.



ويحرص المهرجان على تقديم دورة آمنة، حيث من المقرر أن يلتزموا بإجراءات السلامة والأمان والتباعد الاجتماعي لعدم تفشي فيروس كورونا، كما يقوم المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان،

كما يُختبر جميع الضيوف الأجانب ويُمنحوا شهادة اختبار مسحة بي سي أر عند المغادرة مجانًا، ويوفر المهرجان لكل العاملين سوائل جل التعقيم والأقنعة، ويلزم المهرجان باستخدام الأقنعة في جميع المناطق المغلقة وعند الوقوف في طوابير أو عند التحرك في منطقة مزدحمة ويعتمد مهرجان الجونة فحص درجة الحرارة في الموقع عند المداخل ويُمنع دخول الأشخاص الذين تزيد درجة حرارة أجسامهم عن 37.8 درجة مئوية ويُنقلوا على الفور إلى العيادة المتنقلة أو مستشفى الجونة إذا ظهرت عليهم أعراض أخرى.





