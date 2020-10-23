سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 23-10-2020

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:27 ص
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
الفجر الإقتصادي
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إستقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 23-10-2020،  فى البنوك المصرية ، حيث أن اليوم هو عطلة البنوك ، وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي 4.14 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية  كالتالى:
 
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى : 4.17  جنيه للشراء ، 4.20  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى: 4.08  جنيه للشراء ، 4.19  جنيه للبيع .
سعر الريال السعودى فى بنك مصر: 4.08   جنيه للشراء ، 4.20   جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة :4.07   جنيه للشراء ، 4.23  جنيه للبيع.

وفي يوم 25 سبتمبر الماضي ، خفض البنك  المركزي المصري سعر الفائدة في البنوك  بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75%  ، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25%، حيث  أن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل - بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً.

واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع الى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية، وقد جاء ذلك مدفوعاً بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمي للشهر الثاني على التوالي، وبالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعـار السلـع الغذائيـة وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي، وفى ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020.


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