أنباء سارة للأهلي بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

ذكرت تقارير صحفية أنه تم تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي المقرر لها غدا السبت في مباراة العودة في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها على استاد القاهرة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في صفوف الفريق المغربي.









وحمل تأجيل مباراة الزمالك والرجاء أنباء سارة للأهلي بشأن أزمة غياب نجم المارد الأحمر أحمد فتحي عن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا لانتهاء الموسم المحلي وتعاقده مع براميدز بداية من الموسم المقبل.









وعقب تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى يوم 1 نوفمبر المقبل، فإنه من المتوقع أن يكون الاتجاه الأقرب لاتحاد الكرة تأجيل نهاية الدوري المصري.









ويقوم مسئولو اتحاد الكرة بدراسة تأجيل مباراتي الزمالك أمام الإسماعيلي وبراميدز أمام المقاولون إلى ما بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا في حالة صعود الفارس الأبيض للنهائي القاري مما يتيح للأهلي استمرار فتحي ضمن صفوفه حتى نهائي دوري أبطال أفريقيا في حالة تأهله على حساب الوداد المغربي.



