الكشف عن موقف رونالدو من مواجهة ميسي بدوري أبطال أوروبا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:02 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي إيطالي، اليوم الخميس، عن موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، من مواجهة برشلونة بقيادة ميسي في دوري أبطال أوروبا.


موقف كريستيانو رونالدو من مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا
ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن رونالدو لا يزال مصابًا بكورونا، حيث قام يوفنتوس بإرسال الوثائق الطبية الكاملة الخاصة بالنجم البرتغالي إلى الفريق الاستشاري لبروتوكول الاتحاد الأوروبي.


وينص بروتوكول الاتحاد الأوروبي على ضرورة إرسال ما يفيد بحالة اللاعب المصاب بكورونا بشكل دوري.


وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نتيجة المسحة الطبية الثانية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جاءت إيجابية، ومن ثم لن يشارك في مبارة برشلونة.

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