برشلونة يتلقى أنباء سعيدة قبل مواجهة ريال مدريد في الليجا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:34 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يواصل الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، استعداداته لمواجهة ريال مدريد، يوم السبت المقبل، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة السابعة لليجا.


ألبا جاهز لمباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني
ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن جوردي ألبا عاد إلى تدريبات برشلونة بشكل طبيعي، وبات من الممكن لحاقه بلقاء الكلاسيكو.


وتعرض ألبا لإصابة في أوتار الركبة بساقه اليمنى، خلال مباراة إشبيلية يوم 5 أكتوبر، ومن وقتها لم يشارك مطلقًا مع فريقه.


وكان جوردي ألبا قد غاب عن مباراتي برشلونة الإسباني، خيتافي وفيرينكفاروزي، حيث أصبح الآن جاهزًا لاستعادة مكانه في الجهة اليسرى.


وأتمت الصحيفة أن مران الغد في برشلونة سيحسم ما إذا كان جوردي ألبا يمكنه بدء الكلاسيكو يوم السبت المقبل أم لا.

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