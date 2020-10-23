المصري يضع شروطه للموافقة على رحيل محمود وادي إلى الزمالك

حدد مسئولو النادي المصري البورسعيدي شروطهم للموافقة على رحيل الفلسطيني محمود وادي إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.









ودخل مسئولو الزمالك في مفاوضات مع إدارة المصري ، بشأن صفقة الفلسطيني محمود وادي، وعرضت إدارة الأبيض مبلغ 10 ملايين جنيه، وعمر السعيد ومحمد عنتر للتعاقد مع اللاعب، في ظل الصراع عليه مع نادي بيراميدز.









واشترط النادي البورسعيدي الحصول على 20 مليون جنيه، وضم رزاق سيسيه وأحمد رفعت الثنائي المعار في الاتحاد السكندري للموافقة على رحيل "وادي" إلى القلعة البيضاء وهو ما تحفظ عليه مسئولي الزمالك.









ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الزمالك والمصري لمحاولة تخفيض المقابل المالي لصفقة "وادي".









من ناحية أخري أكدت تقارير صحفية أن نادي بيراميدز نجح في حسم صفقة محمود وادي بشكل رسمي ليدعم خط هجوم الفريق السماوي في الموسم الجديد.