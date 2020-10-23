إستقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-10-2020 .. وعيار 18 يسجل 714 جنيه للجرام





إستقرت أسعار الذهب اليوم والتي شهدت حالة من التذبذب خلال الأيام السابقة وأنتهت بالتراجع وذلك تزامناً مع تعافي سعر الدولار ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الي 833 جنيه ، فيما سجل عيار 18 حوالي 714 جنيه حيث يعتبر هذا النوع من الذهب هو الأكثر إقبالاً نظراً لتعدد أشكاله ورخص سعره .





وننشر اليوم أسعار الذهب في الأسواق المصرية كالآتى:





سعر جرام الذهب عيار 21 : 833 جنيهًا.





سعر جرام الذهب عيار 18 :714 جنيهًا.





سعر جرام الذهب عيار 24 : 952 جنيهًا.





سعر الجنيه الذهب : 6665 جنيهًا.





أسعار الذهب العالمي:





تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير بنهاية تعاملات أمس الخميس، مع تعافي الدولار الأمريكي بعد أن سجل أدنى مستوى في شهر بالأمس.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ مارس خلال الأسبوع الماضي.



