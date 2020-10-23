وزير الري يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن مفاوضات سد النهضة متوقفة بطلب من دولة السودان، موضحا أن نقاط عدم الاتفاق كانت أعلى من نقاط الاتفاق.





وأشار "عبدالعاطي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن دولة السودان طلبت أن يكون هناك وقفة حتى يتم الرجوع للاتحاد الأفريقي، موضحا أن هناك تواصل مع رئيس الاتحاد الأفريقي، معلقا: "إن شاء الله ممكن الأيام الجاية يكون في تغيير بإذن الله".





وانطلقت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة تحت شعار" اﻷمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة - الطريق إلى داكار 2021" بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، ولوي فوشون رئيس مجلس المياه العالمي، وسمية بنت الحسن، مبعوث اليونسكو للعلوم والسلام، رئيس الجمعية العلمية الملكية، المملكة الأردنية الهاشمية، وعبدولي سيني المدير التنفيذي للمنتدى التاسع للمياه وماسيج بوبوسكي، المدير العام لسياسة الجوار والتوسع (DG NEAR)، الاتحاد الأوروبي.





وشارك الدكتور مصطفى مدبولي في فعاليات الأسبوع، بكلمة عبر الفيديو كونفرانس حيث أكد فيها على أن تحقيق الأمن المائي سيكون له بالغ الأثر في تجنيب العالم مخاطر وصراعات دولية ويسهم بشكل كبير في تحقيق السلام ويعمل على تسريع وتيرة التنمية، كما أن أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة يسهم بشكل كبير في تعزيز رؤية مصر 2030 على المستوى الإقليمي والدولي، حيث وضعت الدولة هذه الرؤية بهدف جعل مصر في مصاف الدول المتقدمة عالميا من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية والاستصلاح الزراعي ومشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي.





وألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة، خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه 2020، حيث نقل للحضور، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمنياتِه بالتوفيقِ والنجاح للفعاليات، كما أعرب عن سعادته بافتتاح أسبوع القاهرة للمياه للعام الثالث على التوالي، بعد النجاح الذى تحقق في النسختين السابقتين لعامى 2018 و2019.





وأشار رئيس الوزراء إلى أنه رغم التداعيات العالمية فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفرض بعض الدول إجراءات حَظْر السَّفرِ للمشاركين من خارج مصر، إلا أنه كان هناك إصرار من الدولة المصرية على عقد أسبوع القاهرة للمياه، لما له من أهمية كبيرة كَمِنَّصة فنية للحوار بين الخبراء والعلماء والمُهتمين بقضايا المياه، بهدف تعزيز التعاون بين الدول وَتَشارُك الرُّؤى المستقبلية، وتشجيع الأفكار الجديدة التى تُعزِّز من إدارة المياه، لتحقيق التنمية المنشودة التى تلبى احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال المقبلة.



