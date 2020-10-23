معلول صداع فى رأس الأهلي

سار التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، صداع في رأس القلعة الحمراء، وذلك بسبب عدم جاهزيته بشكل كافي للحاق بلقاء الوداد المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، غداً الجمعة.









ولم يشارك الظهير الأيسر في مران القلعة الحمراء الختامي، مساء اليوم الخميس، بسبب شكواه من شد عضلي.









وقرر الجهاز الفني داخل النادي الأهلي، عدم تواجد اللاعب في التدريبات الختامية، بيبب خشية تحول الشد العضلي إلى مزق، وهذا قد يسبب غياب اللاعب لفترة كبيرة.









وقد يلجأ الأهلي، إلي عدة بدائل لعلي معلول في الجبهة اليسرى، مثل محمود وحيد وأيمن أشرف، بالإضافة إلى أحمد فتحي.









وحقق المارد الأحمر فوزاً ثميناً على نظيره الوداد البيضاوي المغربي في عقر داره، بهدفين دون رد، فى إطار منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي استضافها استاد "محمد الخامس".









ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي مساء الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الجارية، بملعب القاهرة الدولي.