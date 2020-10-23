كيم كارداشيان تشاهد مفاجأة عند وصولها مكان عيد ميلادها الـ40

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:21 ص
بوابة الفجر
Advertisements
صُدمت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء كيم كارداشيان من هدية زوجها، المغني، كانيى ويست، وبقية أفراد عائلتها لها، بمناسبة عيد ميلادها الـ40.

وكانت خطط كيم كارداشيان الخاصة بالاحتفال بعيد ميلادها الـ40 ألغيت بسبب فيروس "كورونا" المستجد، الذي ينصح الأطباء بتطبيق سياسة "التباعد الاجتماعي" خوفا من الإصابة به، لكن كان لزوجها وأسرتها خطط أخرى لها، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وكانت البداية بتلقي كيم كارداشيان أمرا من أسرتها بالقدوم إلى حفلة ما وهي متأنقة بالكامل من أجل خضوعها لجلسة تصوير، لكن عند وصولها المكان فوجئت بهدية عيد ميلادها التي أعدت لها، وهي عبارة عن إعادة خلق لمشاهد من كل حفلات عيد ميلادها السابقة.

وعندما وصلت كيم كارداشيان، فوجئت ببالونات وأحصنة أعادت إلى ذهنها عيد ميلادها الأول، لتدرك أن الأمر غير متعلق تماما بجلسة تصوير.

وتم تصميم المكان، الذي تم مراعاة فيه إجراءات السلامة الاحترازية من فيروس "كورونا" المستجد، ليعيد خلق مناسبات مختلفة من أعياد ميلادها، منها حفل تم إحياؤه بالتزامن مع عيد "الهالوين"، ونفس السيارة التي اشترتها والدتها لها في عيد ميلادها الـ16.

كما تم في حفل عيد ميلاده كيم كارداشيان الـ40 عرض مشاهد من حفلات عيد ميلادها السابقة، والتي صورها لها والدها الراحل، المحامي روبرت كارداشيان.

أخبار تهمك

ذروة الموجة.. بيان عاجل من الأرصاد يحذر من طقس اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

اتهامات متبادلة.. ماذا حدث في المناظرة الأخيرة بين بايدن وترامب؟

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ يوم

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

"الفجر الفني" ينفرد بأول رد من متسابق ذا فويس سينيور عبد الرحمن بلاله "سميرة سعيد تغزلت في أدائي وهذا ردي على ما فعله هاني شاكر

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

03:56 ص

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

12:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»