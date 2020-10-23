بايدن: ترامب عرف خطورة فيروس كورونا منذ شهر يناير ولم يخبر الأمريكيين

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:29 ص
جو بايدن
جو بايدن
الفجر
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "لن نذهب إلى الإغلاق بسبب فيروس كورونا، يجب أن نفهم المرض، وحماية المسنين، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأنظروا إلى ولاية كارولينا، إنهم يموتون بسبب ضعف الاقتصاد".

وأضاف "ترامب"، في المناظرة الأخيرة مع "جو بايدن"، إن "فاوتشي" ديمقراطي، وطلب في البداية عدم ارتداء الكمامات.

أما "بايدن"، فقد قال إن ترامب عرف خطورة فيروس كورونا منذ شهر يناير ولم يخبر الأمريكيين.

ورد ترامب، بأنه يستطيع تدمير سمعة "بايدن"، لأنه تواصل مع شركات "وول ستريت"، وله أرباح من ذلك.


وبدأت قبل قليل، المناظرة الأخيرة التي ستجمع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن.

وقرر المشرفون على هذا الحوار التلفزيوني الحاسم قطع صوت الميكروفون كلما تسلم خصم الكلمة. وتهدف هذه الخطوة إلى السماح لكل مرشح بالتعبير دون أن يقاطعه منافسه.

وتعتبر هذه المناظرة، هي آخر مناظرة تلفزيونية بين المرشحين قبل انطلاق الاقتراع الرئاسي في 3 نوفمبر المقبل في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية عدا ولاية فلوريدا، التي تعتبر مفتاح الانتخابات الرئاسية، والتي بدأ الناخبون فيها بالتصويت بشكل مبكر منذ الثلاثاء الماضي.

ويسعى ترامب، الذي أدت إصابته بفيروس كورونا إلى إلغاء المناظرة الثانية لإعادة الحيوية لحملته الانتخابية الواهنة خصوصا وأنه متأخر عن خصمه في استطلاعات الآراء، بينما يسعى منافسه للمحافظة على تقدمه، آملا في تجنب أي خطأ أو تلعثم.

ومن المقرر أن تناقش المناظرة، عدة موضوعات، وهي: التصدي لمرض كوفيد-19، والعنصرية في الولايات المتحدة، وتغير المناخ، والأمن الوطني.

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