رانيا محمود ياسين تحسم الجدل لأول مرة بشأن إصابة والدها بـ "الزهايمر"

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
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خرجت  الفنانة رانيا محمود ياسين، عن صمتها فيما يتعلق بشأن إصابة والدها بـ "الزهايمر" قبل وفاته.

وحسمت ابنه عملاق الفن الراحل الجدل نهائيًا بهذا الشأن، بعد سنوات من الشائعات التي كانت تكذبها أسرة الراحل في أعلب الأحيان.

وقالت عبر حسابها بـ"إنستجرام":"أبويا كان عنده الله يرحمه درجه خفيفة من درجات الزهايمر بمعني إنه كان عنده ضعف في ذاكرته القريبة لأنه لأخر لحظه فاكرنا كلنا.

وأضافت رانيا قائلة: "عارفين هو مين بيعرب الكلمة لو سمعها غلط يقول الصح بتاعها، وعلشان كدة أميرة يا حبيتي وطنط رجاء الله يرحمها فرحت وبكت لما لقيته عارفها لأن الناس كانت فاهمة إن المرض متمكن منه، وده مش عارف حد ومش حقيقي خالص".

وأكدت: "المرض عمره ما كان عيب ولا حرام، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وده للتوضيح فقط، وأدعوله وأدعولى يربط على قلبى وقلب أسرتى كلها".

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