الكشف عن موعد انضمام حسام عاشور للاتحاد السكندري

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:21 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري علي اقتراب حسام عاشور لاعب الأهلي السابق من الانضمام الي النادي السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وقال حسن في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: " هناك تواصل مع عاشور، كونه من اللاعبين المؤثرين ويمتلك خبرات كبيرة ووجوده إضافة لأي فريق". 

وتابع: "عاشور قادر علي الاستمرار في الملاعب لمدة سنتين أو ثلاثة، وتم التواصل معه وهناك بعض الرتوش النهائية التي يتم الاتفاق عليها قبل الاعلان عن الصفقة رسميًا". 

واختتم حسن كلامه مشددًا أن الصفقة سيتم الاعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

ويذكر أن الاتحاد السكندري تأهل لنصف نهائي كأس مصر بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

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