بعد تسريب كلماتها... أول رد من حمادة هلال على اتهام محمد رمضان بسرقة الأغنية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:22 ص
بوابة الفجر
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طرح المطرب حمادة هلال، مساء الخميس، برومو أحدث أغنياته التي حملت اسم "الشّرع محلّلي أربعة"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وقال هلال، إن أغنية "الشرع محلّلي أربعة" بدأ العمل عليها منذ 4 أشهر، لافتًا إلى أنه يضع خطة لطرح أغنية «سنجل» في 4 أشهر على غرار آخر أغنيتين له وهما "طحن في طحن" و"يا جمالها".

وأضاف أنه اضطر لطرح الأغنية في هذا التوقيت بعد اكتشافه أن اسم الأغنية وبعض كلماتها قد تم تسريبها، وعند سؤاله عن سرقة الفنان محمد رمضان الأغنية رد سريعًا: "إن بعض الظن إثم".

وأكد أنه لم يتنازل عن حقوقه الملكية والفكرية للأغنية حال اكتشافه سرقتها من قبل أي شخص، مشيرًا إلى أنه تنازل من قبل في مثل هذه الأمور، لكن هذه المرة سيتمّسك بحقه القانوني خاصة أنه يمتلك كافة الأوراق الرسمية التي تثبت ذلك.

وتعاون حمادة هلال في أغنية "الشرع محلّلي أربعة" مع الشاعر الغنائي محمود سليم، والملحن جابر جمال، والموزع الموسيقي مونتي.

وصرّح هلال بأنه لم يقم بطرح ألبوم كامل الفترة المقبلة، لكنه سيطرح عددا من الأغنيات المنفردة طوال أشهر السنة

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