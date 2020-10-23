نجم الأهلي جاهز لخوض موقعة الوداد بدوري الأبطال





اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من التواجد خلال مباراة فريقه ضد الوداد البيضاوي المغربي، بدوري أبطال إفريقيا.





وأعلن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، جاهزيته التامة للتواجد ضمن الأهداف الأساسية للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، خلال المواجهة المرتقبة.





وظهر كهربا في تدريبات الفريق الجماعية، التي أقيمت مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الطرفين.





جاء ذلك، بعدما خضع اللاعب للفحص الطبي وتأكد جاهزيته بشكل رسمي، بعدما اكتفى خلال الأيام الماضية بتدريبات علاجية عقب شكواه من الآم في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري.





ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، مساء اليوم الجمعة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز ذهابًا بهدفين دون رد.











