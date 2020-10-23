تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:31 ص
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
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يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، لحسم المتأهل إلى المباراة النهائية من المسابقة الأفريقية.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الإياب بين الأهلي والوداد البيضاوي، اليوم الجمعة المقبلة 23 أكتوبر في التاسعة مساء، باستاد القاهرة.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي

ومن المتوقع أن يدفع المدرب الجنوب إفريقي موسمياني، بمحمد الشناوى رجل المباراة فى مباراة الذهاب فى مركز حراسة المرمى.

وأمامه الرباعى أحمد فتحي أيمن أشرف وياسرإبراهيم ومحمد هانى.

وفى وسط الملعب أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشه أو "وليد سليمان"، وحسين الشحات

وفى الهجوم جونيور اجاى ومروان محسن.

الجدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز خارج الديار في مباراة ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام الوداد البيضاوي المغربي، بهدفين نظيفين سجلهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول.

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