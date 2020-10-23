ذروة الموجة.. بيان عاجل من الأرصاد يحذر من طقس اليوم
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:00 ص
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2020، وجاءت التوقعات كالتالي:
طقس الجمعة نهارًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة على الوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط غربًا.
طقس الجمعة ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
الظواهر الطبيعية:
- فرصة أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى مساءً.
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري والبحيرة، كفر الشيخ...
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من دمياط، مدن القناة.
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية؛ الإسكندرية.
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشرقية من القناة؛ دمياد، بورسعيد.
- أمطار متوسطة على بعض المناطق من شمال ووسط سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
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