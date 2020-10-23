في افتتاح مواسم نجوم المسرح الجامعي.. وزير الثفافة: دعم المواهب الواعدة يأتي على أولوياتنا









شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، حفل افتتاح الدورة الرابعة لمواسم نجوم المسرح الجامعي، أمس الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، بحضور المخرج ورئيس المواسم خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق، وكوكبة من الفنانين وقيادات الوزارة ورجال الصحافة والإعلام .





أعربت الدكتورة إيناس عبد الدايم، عن سعادتها بالحراك الفنى الذى يشهده الفن المسرحى بصفة عامة والمسرح الجامعى بصفة خاصة، وأشارت إلى أن دعم ورعاية المواهب الواعدة يأتى على أولويات استراتيجية وزارة الثقافة، بهدف تيسير كافة السبل لهم ليتمكنوا من التعبير عن ذاتهم، وأكدت أن مواسم نجوم المسرح الجامعي يعد نواة للمبدعين المسرحيين وأحد المنصات الحافزة لإنتاج عروض جادة تساهم فى إثراء ساحة المسرح المصرى .





وقال المخرج خالد جلال، إننا نلتقي اليوم في الدورة الرابعة من مواسم نجوم المسرح الجامعي، الذي أصبح يحظى باهتمام المسرحيين الشباب في جامعات مصر، وصار التنافس على جوائزه محط أنظار هؤلاء الشباب، وهي مبادرة من وزارة الثقافة ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية، بهدف الكشف عن المواهب المسرحية الشابة، وإفراز جيل جديد يحتل مكانته في المشهد الفني، مشيرا إلى أن تقديم الفرق المشاركة لعروضها على خشبة مسرح مركز الهناجر للفنون، أحد مسارح الدولة، تتيح لهم الفرصة ليقدموا إبداعاتهم أمام الجمهور والنقاد والمهتمين، بالإضافة إلى وجود مكسب جديد تم الحصول عليه منذ العام الماضي، وهو أن العرض الفائز يمثل الجامعة رسمياً في المهرجان القومي للمسرح المصري، مما يعني دخول فريق العمل الفائز إلى عالم التسابق الاحترافي.





وكرمت وزير الثقافة عدد من نجوم الفن الذين تخرجوا من المسرح الجامعي، وكانت بدايتهم من خلاله، وهم الفنانون "عمرو سعد، عمرو عبد الجليل، أحمد أمين، طارق عبد العزيز، محمد ثروت، محسن منصور، شادى سرور، محمد الصغير"، وقدمت الحفل الطالبة "نيرفانا الخطيب" مسرح كلية الحقوق جامعة القاهرة .





كما تم تكريم العروض العشر المشاركة وهم " لا حقيقة عند بوابة راشمون" جامعة المستقبل للمخرج كريم شهدي، "توم وجيري" جامعة القاهرة للمخرج شريف رجب، "أفراح القبة" جامعة القاهرة للمخرج محمد بكر، "مسيرة في الغابة" (السقوط شيئ حتمي) جامعة عين شمس للمخرج فادي أحمد، "الأخوة كرامازوف" جامعة القاهرة للمخرج عمرو وهبة، "إثبات العكس" جامعة الفيوم للمخرج محمد كسبان، "وفاة بائع متجول" جامعة عين شمس للمخرج سعيد مدكور، "لكنها تدور" للمخرج عمرو صلاح جامعة عين شمس، "الضيف" جامعة عين شمس للمخرج محمد أسامة الحضري، "مرساة في محيط هيستيرس" للمخرج سعيد سليمان جامعة عين شمس .

ضمت لجنة المشاهدة النقاد" باسم صادق، مي سليم، هند سلامة، وتكونت لجنة التحكيم برئاسة الفنان محمد دسوقي، بعضوية الفنان إيهاب فهمي، د. سمير شاهين، المخرج اسلام إمام، د. مروة عودة" .





وعقب حفل الإفتتاح قدم عرض " لا حقيقة عند بوابة راشومون" عن النص المسرحي " فاي ومايكل كانين" المأخوذ عن المجموعة القصصية للكاتب الياباني ريونوسوكي أكاتاجاوا، دراماتورج واخراج كريم شهدي جامعة المستقبل، وتقام العروض يوميا في السابعة مساء حتي السبت 31 أكتوبر بمسرح مركز الهناجر للفنون.







