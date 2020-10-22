راغب علامة:الطبقة السياسية فاسدة..و أن شاء الله يجى للبنان رئيس زى الرئيس السيسى

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قال الفنان راغب علامة،إنه يتمنى أن يأتى إلى لبنان رئيس مثل الرئيس عبد الفتاح يخرج البلاد مما هى فيه الآن كما حدث فى مصر، وتابع:"أنا ضد نظام الطائفية لأنه يؤدى إلى الفساد..وولائى للجيش فقط.. وأن شاء الله كما أنقذ الرئيس السيسى مصر من الإرهاب والتفكك ومسك البلد وكل سنة تتقدم إلى الأمام أن شاء الله ذلك يحدث فى لبنان..أن شاء يجى للبنان رئيس زى الرئيس السيسى".



وأضاف "علامة" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الطبقة السياسية التى تحكم لبنان ودمرت الأخضر واليابس ليست طبقة سياسية بل هم "ملوك طوائف".



وأكد الفنان راغب علامة، أن تفجيرات مرفأ بيروت الذى قضى على نصف العاصمة اللبنانية "مؤامرة"، وتابع:"ومعنديش دليل لذلك"، مشددًا على أن الطبقة السياسة لا "تطيق"، بعضها بعضًا والكل يتجاذب من أجل تحقيق مكاسب سياسية.



وشدد "علامة"، على أنه حزين وغاضب لما أصبحت عليه لبنان الآن، بسبب زعامات سياسة غارقة فى الفساد، مضيفًا:"أنا بتكلم من منطلق الوطنية وليس السياسية".