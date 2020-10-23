"التغيرات المناخية" يضع 3 توصيات لحماية المحاصيل الزراعية من الأمطار (فيديو)

قال الدكتور محمد على فهيم، مدير مركز التغييرات المناخية بوزارة الزراعة، أن على المزارعين القيام بـ 3 خطوات لحماية المحاصيل الزراعية من تساقط مياه الأمطار.





وقال "فهيم"، للإعلامى محمد غانم، عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن تساقط مياه الأمطار بغزارة سوف يؤثر سلبيا على الأراضى الزراعية وجودة المحاصيل، لافتا إلى أهمية تنفيذ 3 اشتراطات لحماية أراضي الوادي والدلتا منها التوقف نهائيا عن الري خلال فترة تساقط الأمطار للحفاظ على جذور النباتات والمحاصيل، ومقاومة الحشرات والآفات بالطرق الطبيعية والتي سوف تكثر نتيجة لتذبذب درجات الحرارة.





وأشار مدير مركز التغييرات المناخية بوزارة الزراعة، إلى ضرورة وضع "نترات الماغنسيوم" بمعدل من 2 الى 3 كيلو مع مادة "الفولفيك" في أول رية بعد انتهاء سقوط الأمطار سواء يتم الري بالغمر أو التنقيط، للحفاظ على جودة المحاصيل الزراعية.





هذا، ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2020، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





طقس الجمعة نهارًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة على الوجه البحري.





- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة.





- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، والرياح معتدلة.





- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط غربًا.





طقس الجمعة ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.





- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.





- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.





- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية:

- فرصة أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى مساءً.





- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري والبحيرة، كفر الشيخ...





- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من دمياط، مدن القناة.





- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية؛ الإسكندرية.





- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشرقية من القناة؛ دميادط، بورسعيد.





- أمطار متوسطة على بعض المناطق من شمال ووسط سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





الوصف الفني لخرائط الطقس: