الرئاسة: مصر في طريقها لتكون مركزا لتداول الغاز

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة التنسيقية الثانية بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية ركزت على تناول آثار تداعيات أزمة كورونا، منوها بأن مصر قدمت مساعدات لمواجهة أزمة كورونا لنحو 30 دولة.





وعن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، أشار "راضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن القمة كان لها أصداء إيجابية للغاية، موضحا أن هذه القمة هدفها البناء من أجل مصلحة الدول الثلاث، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يؤكد دائما أن الثروات الطبيعية يجب أن تكون مصدر للتكامل والتقارب وليس للصراع أو النزاع.



