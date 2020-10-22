الرئاسة: مصر في طريقها لتكون مركزا لتداول الغاز

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:46 م
السفير بسام راضي
السفير بسام راضي
هدى عبدالرازق
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة التنسيقية الثانية بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية ركزت على تناول آثار تداعيات أزمة كورونا، منوها بأن مصر قدمت مساعدات لمواجهة أزمة كورونا لنحو 30 دولة.

وعن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، أشار "راضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن القمة كان لها أصداء إيجابية للغاية، موضحا أن هذه القمة هدفها البناء من أجل مصلحة الدول الثلاث، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يؤكد دائما أن الثروات الطبيعية يجب أن تكون مصدر للتكامل والتقارب وليس للصراع أو النزاع.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر في طريقها أن تكون مركز لتداول الغاز، مؤكدا أن هناك خطوات مدروسة تتم على أرض الواقع لتحقيق هذا الهدف.

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