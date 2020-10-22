وزيرة الهجرة تكشف حقيقة "قطع لسان" طبيبة مصرية في الكويت (فيديو)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:07 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
أمنية فوزي
Advertisements
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مواقع التواصل الاجتماعي تكون أداة لتوصيل صوت المصريين بالخارج لدولتهم في بعض الأوقات، ولكنها سلاح ذو حدين، ويجب التأكد من المعلومات التي تنشر عليها.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية آية عبد الرحمن، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم التحقق من قصة الطبيبة المصرية التي تم قطع لسانها المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها نشبت مشادة عادية بين طبيبة مصرية وكويتي، ولكن باقي المعلومات المنتشرة على السوشيال ميديا خاطئة.

وأشارت إلى أن الطبيبة المصرية قامت بتحرير محضر، وكذلك المواطن الكويتي قام بتحرير محضر، لافتة إلى أن الطبيبة عادت إلى منزلها بعد تحرير المحضر، ولم يتم قطع لسانها.

وتابعت وزيرة الهجرة: "مفيش حاجة تستدعي إللي حصل، ولكن هناك تكبير للمواضيع وخاصة للمواطنين المصريين بالكويت"، لافتة إلى أن هناك إقبال كبير على انتخابات مجلس النواب من قبل المصريين بالكويت.

أخبار تهمك

موسيماني يصدم نجم الأهلي بهذا القرار

منذ ساعة و نصف

باتشكيو يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواحهة الرجاء

منذ ساعتين

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ 40 دقيقة

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 12 ساعة

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا جديدًا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار رعدية مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من مرتضي منصور على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:08 م

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

11:25 م

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

12:48 م

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

09:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»