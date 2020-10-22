وزيرة الهجرة تكشف حقيقة "قطع لسان" طبيبة مصرية في الكويت (فيديو)

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مواقع التواصل الاجتماعي تكون أداة لتوصيل صوت المصريين بالخارج لدولتهم في بعض الأوقات، ولكنها سلاح ذو حدين، ويجب التأكد من المعلومات التي تنشر عليها.



وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية آية عبد الرحمن، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم التحقق من قصة الطبيبة المصرية التي تم قطع لسانها المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها نشبت مشادة عادية بين طبيبة مصرية وكويتي، ولكن باقي المعلومات المنتشرة على السوشيال ميديا خاطئة.



وأشارت إلى أن الطبيبة المصرية قامت بتحرير محضر، وكذلك المواطن الكويتي قام بتحرير محضر، لافتة إلى أن الطبيبة عادت إلى منزلها بعد تحرير المحضر، ولم يتم قطع لسانها.



وتابعت وزيرة الهجرة: "مفيش حاجة تستدعي إللي حصل، ولكن هناك تكبير للمواضيع وخاصة للمواطنين المصريين بالكويت"، لافتة إلى أن هناك إقبال كبير على انتخابات مجلس النواب من قبل المصريين بالكويت.

