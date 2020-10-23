أحمد الفيشاوي يسخر من محمد رمضان بسبب نجيب ساويرس

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علق الفنان أحمد الفيشاوي على تشبيه نجيب ساويرس، للنجم محمد رمضان بمايكل جاكسون، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "الفيشاوي" ساخرا من محمد رمضان قائلا: "لما تسمع إن رمضان مايكل جاكسون مصر".



يذكر أن أحمد الفيشاوي آثار الجدل في الفترة الأخيرة، بسبب خلاف حدث بينه وبين محمد رمضان عقب طرح "الفيشاوي" لبرومو أغنية "نمبر 2" والذي يتحدى من خلال محمد رمضان، والذي طرح سابقا أغنية "نمبر 1" وحققت نجاحا كبيرا.