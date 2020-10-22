"الأغنية تم خذها"..تعليق صارم من حمادة هلال عقب إعلان محمد رمضان اسم أغنيته الجديدة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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رد الفنان حمادة هلال، على التصادف الذي حدث حيث أعلن محمد رمضان عن أغنية جديدة له تحمل اسم "الشرع محلل أربعة"، وطرح بعدها حمادة هلال برومو أغنيته "الشرع محللي أربعة".

وقال حمادة هلال في تصريحات صحفية أن أغنيته "الشرع محللي أربعة" معه منذ 3 أشهر ولكنه لم يطرحها لظروف طرأت له، وأنه كان من المقرر أن يطرح اغنية "طحن بطحن" في الفترة المقبله ولكن وجد مجهوده يذهب لآخرين مما جعله يضطر لطرح أغنيته "الشرع محللي أربعة".

وأضاف حمادة هلال أن فكرة الأغنية تم أخذها ولا يقول على ما حدث سرقة لأن السرقة شئ كبير، ولكن يمكن أن يكون أحد أخبر بإسم الأغنية لذلك قرر طرحها لكي لا يضيع مجهوده.

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