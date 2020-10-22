الإمارات تترأس اجتماع لجنة وكلاء وزارات المالية دول الخليج





ترأس يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الاجتماع الـ59 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون، الذي عقد اليوم افتراضيا.





‎وبحث الاجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، والتوصيات المرفوعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة، وتوصل الاجتماع إلى العديد من التوصيات التي سوف يتم رفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي.