مدير مكتب ترامب يعلن نتيجة فحص الرئيس على كورونا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:30 م
ترامب
ترامب
وكالات
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أكد مارك ميدوز مدير مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الفحص الأخير للرئيس جاء سلبيا، وذلك قبل المناظرة النهائية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

 

ونقل ترامب إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا المستجد بعد أيام من مناظرته الأولى مع بايدن، حيث كان من المقرر إخضاع المشاركين في المناظرة لفحص كورونا قبل مناظرة يوم الـ29 من سبتمبر الماضي.

 

ورفض البيت الأبيض وترامب مرارا تحديد موعد آخر لفحص الرئيس قبل المناظرة، والتي ستكون الأخيرة قبيل بدء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المزمعة في الثالث من نوفمبر المقبل.

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نقل ترامب إلى المستشفى مرشح ديمقراطى

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