محمد صبحي يستعيد ذكريات مسلسل "يوميات ونيس" بصورة مع جهاد

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شارك الفنان محمد صبحي صورة له مع الفنانة هدى هاني والتي تدعى "جهاد" في مسلسل "يوميات ونيس" حيث جسدت دور ابنته.



وكانت الصورة التي نشرها محمد صبحي مع هدي هاني وهي كبيرة عقب مرور سنوات من مشاركتها معه في مسلسل "يوميات ونيس" وكتب "صبحي" قائلا: "ونيس وجهاد".



وجاء ذلك بالتزامن مع عرض مسلسل "يوميات ونيس" بجميع أجزاءه على قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة ال7 مساء ومن المقرر أن تعرض القناة جميع أجزاء المسلسل في الفترة المقبلة.