موسيماني يصدم نجم الأهلي بهذا القرار

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:31 م
الأهلي
الأهلي
أمل الحلفاوي
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وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة أخرى للاعب الفريق اليو بادجي صدمة جديدة.

يأتي ذلك قبل مواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها غدا الجمعة الموافق الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويتجه موسيماني للدفع بمروان محسن في هجوم الأهلي في مواجهة الفريق أمام الوداد المغربي، غدا الجمعة.

وكان بادجي قد عبر عن استيائه من عدم مشاركته في مباراة الذهاب أمام الوداد، والتي أقيمت يوم السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، وطالب بالمشاركة خلال اللقاءات المقبلة.

جدير بالذكر أن مباراة ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بين الأهلي والوداد، قد انتهت لصالح الأحمر بهدفين نظيفين.

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