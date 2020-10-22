حسن عبدالعزيز: يجب التفرقة بين رجل لديه تجارب سابقة و"الباد بوي".. فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements

قال حسن عبدالعزيز، المحامي والمتخصص في شؤون المجتمع، إن وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المختلفة، تعرّف الـ"باد بوي" بأنه شخص غير سوي اجتماعيا وأخلاقيا.

وأضاف حسن عبدالعزيز خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، "أن السوشيال ميديا ترى أن الباد بوي كل تصرفاته غلط وعديم المسئولية وهو ما منحه صفة أو لقب باد بوي."

وتابع المحامي والمتخصص في شؤون المجتمع، أنه يجب التفرقة بين شخص أو شاب لديه تجارب سابقة وفي نطاق المجتمع والشريعة وبين آخرين، ويجب أن يكون لدى الشاب حدود اجتماعية ودينية لا يتخطاها.

وأردف: يجب ألا يتساوى رجل لديه تجارب وخبرة سابقة، وبين آخر لديه علاقات وتجارب غير أخلاقية.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يومين

الكشف عن حقيقة استقالة عمرو الجنايني من منصبه

منذ حوالي 4 ساعات

باتشكيو يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواحهة الرجاء

منذ نصف ساعة

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا جديدًا في الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ يوم

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ يوم

عاجل.. أول رد من مرتضي منصور على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:08 م

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

09:44 م

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

12:48 م

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

باتشكيو يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواحهة الرجاء

10:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»