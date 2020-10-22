حسن عبدالعزيز: يجب التفرقة بين رجل لديه تجارب سابقة و"الباد بوي".. فيديو

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قال حسن عبدالعزيز، المحامي والمتخصص في شؤون المجتمع، إن وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المختلفة، تعرّف الـ"باد بوي" بأنه شخص غير سوي اجتماعيا وأخلاقيا.



وأضاف حسن عبدالعزيز خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، "أن السوشيال ميديا ترى أن الباد بوي كل تصرفاته غلط وعديم المسئولية وهو ما منحه صفة أو لقب باد بوي."



وتابع المحامي والمتخصص في شؤون المجتمع، أنه يجب التفرقة بين شخص أو شاب لديه تجارب سابقة وفي نطاق المجتمع والشريعة وبين آخرين، ويجب أن يكون لدى الشاب حدود اجتماعية ودينية لا يتخطاها.



وأردف: يجب ألا يتساوى رجل لديه تجارب وخبرة سابقة، وبين آخر لديه علاقات وتجارب غير أخلاقية.



