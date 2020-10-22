إستقالة الجهاز الفني لعرب الرمل بدوري القسم الثالث

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي عرب الرمل، الإستقالة من قيادة الفريق المنوفي، بدوري القسم الثالث.



وتولى مهمة الإدارة الفنية لعرب الرمل، في الموسم الحالي، الثنائي محمد الجمال، وشريف رضا، وتواجد الفريق بالمركز السابع، برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع فريق ميت خاقان.



ومن المنتظر أن يتعاقد مجلس إدارة عرب الرمل، مع جهاز فني جديد يتولى المهمة خلال المرحلة المقبلة، في الموسم الجديد بالقسم الثالث.



ترتيب المجموعة العاشرة



1- سرس الليان 55 نقطة

2- الشرقية 49 نقطة

3- بلبيس 42 نقطة

4- شباب تلا 39 نقطة

5- فاقـوس 36 نقطة

6- ميت خاقان 34 نقطة

7- عرب الرمل 34 نقطة

8- غزل شبين 32 نقطة

9- شباب ديرب 31 نقطة

10- شباب أبو حماد 31 نقطة

11- ميت خلف 28 نقطة

12- دقادوس 26 نقطة

13- أبو كبير 20 نقطة

14 ديرب نجم 20 نقطة