سلبية مسحة فريق الأهلي قبل موقعة الوداد المغربي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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جاءت نتيجة المسحة الطبية التي أجراها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية وذلك استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي مساء غد الجمعة.

وكان فريق النادي الأحمر قد أجروا مسحة طبية مساء أمس الأربعاء قبل مران الفريق وفقًا للبروتوكول الطبي بالاتحاد الإفريقي، الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا علمًا بأن مباراة الذهاب بالدار البيضاء حسمها المارد الأحمر لصالح بهدفين دون رد سجلهما كلا من علي معلول ومحمد مجدي "أفشة".

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