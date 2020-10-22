جميلة عوض تشوق جمهورها لحكاية "لازم أعيش"

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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روجت الفنانة جميلة عوض، لحكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" وذلك من خلال مشاركتها صورة من بوستر الحكاية عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "عوض" معلنة عن موعد عرض الحكاية قائله: "
حكاية لازم_أعيش ابتداءً من السبت ٢٤ أكتوبر على dmc".

يذكر أن مسلسل "إلا أنا" ضم عدد من الحكايات، والتي شارك فيها عدد من النجوم وكان آخر حكاية "ضي القمر" للفنانة كندة علوش حقق نجاحا كبيرا وهي قصص من واقع الحياة.

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