كورونا.. إيطاليا تسجل أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الوباء

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيل 15199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي تعد أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الوباء.

وقالت الصحة الإيطالية في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 127 وفاة جديدة بالفيروس التاجي ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 36،832 حالة، وفقًا لما أعلنته وكالة رويترز للأنباء.

وارتفع عدد الأشخاص في العناية المركزة بشكل مطرد، حيث بلغ 926 اليوم، من 870 أمس الثلاثاء ومقارنة بـ 40 حالة في النصف الثاني من يوليو.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 41,734 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون و100 ألف حالة وفاة، وأكثر من 31,059 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.