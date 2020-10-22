زراعة 27 صنف بنجر ضمن برنامج الأصناف لمعهد بحوث المحاصيل السكرية بالفيوم



وقال الدكتور كرم عبدالصادق رئيس الفريق البحثى تم تنفيذ التوصيات الفنية الصادرة عن المعهد بشان زراعة هذه الأصناف بمشاركة الباحثين المساعدين الدكتور خالد عزام، والدكتورة ناريمان نايف.بالتعاون مع إدارة التجارب بالفيوم بقيادة دكتورة ولاء فتحي والفريق العامل مرافق لها.



وأضاف مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية بالفيوم، أن المعهد يعتزم الاستمرار في إجراء التجارب المختلفة على هذا المحصول وصولا لأفضل نتائج من أجل النهوض بمحصول بنجر السكر ؛ مما يساعد على تضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من السكر حيث ينتج عن هذه الفجوه استيراد كميات كبيرة من السكر، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وغير تقليدية، ودفع عجلة التنمية لمصر.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

تحت رعاية الدكتور أيمن العش، مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية، قام معهد بحوث المحاصيل السكرية بالفيوم بزراعة 27 صنف من بذور بنجر السكر لتقييمها لاختيار الأفضل منها، والتوصية بزراعتها والمتابعة للاصناف المنزرعه بعد 19 يوم من الزراعه وجد أن نسبة الانبات مرتفعة، وذلك من خلال برنامج الأصناف لمعهد بحوث المحاصيل السكرية لتقييم هذه أصناف بنجر السكر بالتعاون المشترك بين معهد بحوث المحاصيل السكرية ومعهد بحوث أمراض النبات ومعهد بحوث وقاية النبات.حيث نجح معهد بحوث المحاصيل السكرية بالفيوم في زراعة 27 صنف من الاصناف جديدة من بذور بنجر السكر، وقد تم إجراء عملية العزيق وجارى إجراء عملية الخف، حيث يتم اختيار أفضل الأصناف في الإنتاج والجودة على أسس علمية حديثة.