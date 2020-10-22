وزير التنمية المحلية: صندوق تحيا مصر شريك في أعمال التنمية للدولة (فيديو)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن صندوق تحيا مصر شارك في عدد من الاعمال التنموية التي تقوم بها الدولة، كرفع كفاءة القرى، فضلا على مشاركته في كل مبادرات الصحة.

وأشار "شعراوي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أن صندوق تحيا مصر يقوم بدور كبير جدا داخل المجتمع تنموي وصحي، مضيفا أن الصندوق يقدم إعانات للفئات الأكثر احتياجا.

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افتتح صندوق تحيا مصر، مدرسة عرب بخواج الاعدادية بمحافطة سوهاج ضمن المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بقرى مركز طهطها بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفضيلة الدكتور على جمعه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

يأتي ذلك في إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وبالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية لتوفير حياة كريمة لأهالي الصعيد، وتم تطوير المدرسة التي تخدم 488 طالبًا وطالبة، كما تضمنت المرحلة الثانية مدرسة عرب بخواج الابتدائية وتخدم 917 طالبًا وطالبة، ومدرسة الشهيد احمد حسين عامر الابتدائية بعرب بخواج وتخدم 652 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الإعدادية وتضم 374 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الابتدائية وتضم 821 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الابتدائية بنيين وتضم 341 طالبًا وطالبة.

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