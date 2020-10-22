أطعمة لا بد منها..تحميك من الاصابة بفيروس كورونا

مع اقتراب فصل الشتاء والخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، يواصل الأطباء نصيحتهم لتجنب COVID-19.





هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث ، قدم نصائح للمواطنين على صفحته على فيسبوك للوقاية من كورونا.









أطعمة تقوي الجهاز المناعي





وقال الناظر: “إنه اعتبارا من اليوم نصف أكتوبر وحتى نهاية الشتاء يجب على الجميع الحرص على تناول الآتي يوميا لتقوية الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض وعلى رأسها كورونا”:





جزر

فلفل ملون

الجرجير

أوراق السلق الطازجة

الفواكه مثل البرتقال والرمان والجوافة

المشروبات مثل “عصير الليمون البارد ولكن ليس الدافئ والزنجبيل والقرفة”









كيف تحمي نفسك من كورونا في الشتاء؟





هناك بعض الطرق البسيطة للحفاظ على صحتك وتقوية جهاز المناعة لديك، وتنطبق هذه النصائح على مدار العام، بما في ذلك الشتاء:





انتبه للأكل الصحي قدر الإمكان لأن الحصول على العناصر الغذائية الصحيحة يساعد جسمك على البقاء بصحة جيدة بشكل عام.

حاول ممارسة أكبر قدر ممكن من النشاط البدني لأن ذلك يعزز صحتك العقلية والجسدية.

الحصول على قسط كاف من النوم. النوم الجيد له آثار طويلة المدى على صحتنا الجسدية ، ويحسن صحتنا العقلية، ويساعد في دعم جهاز المناعة.









ماذا تأكل وتشرب؟



