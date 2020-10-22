تراجع كبير في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الخميس

تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع تعافي الدولار الأمريكي بعد أن سجل أدنى مستوى في شهر بالأمس.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ مارس خلال الأسبوع الماضي.





وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "انسي بيلوسي إن تمرير صفقة التحفيز ربما يستغرق وقتاً أطول بالنظر لتفاصيل صياغة مشروع القانون والتصويت على التشريع داخل الكونجرس.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.3 بالمائة أو ما يعادل 24.90 دولار ليصل إلى مستوى 1904.60 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.1 بالمائة ليسجل مستوى 1903.45 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 92.87.