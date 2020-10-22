هواوي تطرح الهاتف الجديد y7a .. شاهدوا المواصفات القوية

نأتي لكم بالجديد دائمًا فيي عالم الهواتف الذكية ونتحدث اليوم عن Huawei Y7a الهاتف الثوري من هواوي الشركة العالمية الرائدة في صناعة الهواتف الحديثة، انطلقت هواوي إلى العالمية منذ ما يقارب من10 سنوات وبدأت تعرف بواسطة الإمكانات الرائعة التي تقدمها ولا ننسى أن أول من قدم هواوي كانت الفنانة نانسي عجرم بواسطة مقطع إعلامي مما أعطى ثقة للمنتج لينتشر إلى الدول العربية بواسطة هذا المنطلق ويحجز له مكانًا متميزًا بين العمالقة في هذا المجال واصبح هو المنافس الأول لسامسونج وهي من أوائل الشركات في هذا المجال.





مواصفات Huawei Y7a





أعلنت اليوم الشركة العالمية هواوي عن استكمال سلسلة الهواتف من نوع ” واي” التي أطلقتها منذ 3 لأعوام لتقوم بتغذية الأسواق بإصدار جديد لها لكي تحيي الفئة وأتى الهاتف بالعديد من المواصفات والإمكانات الرائعة وسوف نستعرضها معكم كالتالي.









يأتي الهاتف بشاشة من قياس 6.67 بوصة.

الهاتف يأتي بسمك 9.26 مللم.

يزن الهاتف 206 جم.

الشاشة من نوع IPS LCD بدقة 2400×1080 بكسلً.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل والثانوية بدقة 8 ميجا بكسل مع كاميرتان 2 ميجا بكسل للعزل.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل.

الهاتف يحتوي على بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير.

تدعم الشحن السريع بشاحن قوة 22 واط.

المعالج من نوع كرين Kirin 710A.

ذاكرة الهاتف 4 جيجا رام.

السعة التخزينية متعددة إما 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت مع إمكانية الزيادة باستخدام ذاكرة خارجية.

الهاتف يعمل بواجهة EMUI 10.1.

مستشعر البصمة هنا جانبي.

يحتوي الهاتف على USB-C.

يأتي الهاتف بسعر 190 دولار.